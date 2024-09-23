Представники МКЧХ вкотре проігнорували запрошення на зустріч з родинами українських військовополонених - Лубінець

На Одещині відбулась зустріч представників влади з родичами українських військовополонених чи зниклих безвісти. Запрошені на неї представники Міжнародного комітету Червоного Хреста проігнорували захід. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

На Одещині провів зустріч із родинами українських Захисників і Захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. До неї долучилися понад 400 осіб. Зауважу, що представники МКЧХ вкотре не приїхали на зустріч з родинами військовополонених - розповів Лубінець.

За його словами, у відповідь на офіційне запрошення у МКЧХ "любʼязно" та "з розумінням" попросили поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області.

Водночас Лубінець підкреслив, що рідні військовополонених мали конкретні питання. Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ.

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Доповнення

Загалом під час зустрічі родичі порушили такі проблемні питання:

Комунікації з військовими частинами та окремими держорганами.

Пошуку зниклих безвісти оборонців України.



Проведення ДНК-експертизи.



Змін до законодавства щодо виплат родинам воїнів, які перебувають у полоні або зникли безвісти.



Також звучали питання щодо падіння літака ІЛ-76, звернення до міжнародних організацій.

Окремо родини рідних порушили тему щодо зв'язку з російською стороною, передачі листів та підтвердження факту полону. Наголосив, що працівники нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини обмінюються листами військовополонених - розповів омбудсмен.

Також працівники Офісу Омбудсмана в індивідуальному порядку поспілкувалися з рідними полонених і зниклих безвісти та зібрали їхні звернення під час події.

Окрім того, Лубінець попередив, що росіяни можуть використати пряму комунікацію з рідними полонених у негативному контексті. Закликав бути обережним щодо цього.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував МКЧХ щодо подання інформації стосовно відвідування військовополонених в Україні та росії. Омбудсмен закликав організацію надавати правдиві цифри та наполягати на відвідуванні українських військовополонених.