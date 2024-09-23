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Представники МКЧХ вкотре проігнорували запрошення на зустріч з родинами українських військовополонених - Лубінець

Представники МКЧХ вкотре проігнорували запрошення на зустріч з родинами українських військовополонених - Лубінець

Київ • УНН

 • 14938 перегляди

На Одещині відбулась зустріч представників влади з родичами українських військовополонених. Представники МКЧХ не з'явились, незважаючи на запрошення. Обговорювались питання пошуку зниклих, комунікації та законодавчих змін.

На Одещині відбулась зустріч представників влади з родичами українських військовополонених чи зниклих безвісти. Запрошені на неї представники Міжнародного комітету Червоного Хреста проігнорували захід. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

На Одещині провів зустріч із родинами українських Захисників і Захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. До неї долучилися понад 400 осіб. Зауважу, що представники МКЧХ вкотре не приїхали на зустріч з родинами військовополонених

- розповів Лубінець. 

За його словами, у відповідь на офіційне запрошення у МКЧХ "любʼязно" та "з розумінням" попросили поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області. 

Водночас Лубінець підкреслив, що рідні військовополонених мали конкретні питання. Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ.

Лубінець пропонував рф змінити принцип обмінів: хто довше в полоні - той раніше виходить09.07.24, 16:31 • 23303 перегляди

Доповнення

Загалом під час зустрічі родичі порушили такі проблемні питання:

  • Комунікації з військовими частинами та окремими держорганами.
  • Пошуку зниклих безвісти оборонців України.
  • Проведення ДНК-експертизи.
  • Змін до законодавства щодо виплат родинам воїнів, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Також звучали питання щодо падіння літака ІЛ-76, звернення до міжнародних організацій. 

Окремо родини рідних порушили тему щодо зв'язку з російською стороною, передачі листів та підтвердження факту полону. Наголосив, що працівники нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини обмінюються листами військовополонених 

- розповів омбудсмен. 

Також працівники Офісу Омбудсмана в індивідуальному порядку поспілкувалися з рідними полонених і зниклих безвісти та зібрали їхні звернення під час події.

Окрім того, Лубінець попередив, що  росіяни можуть використати пряму комунікацію з рідними полонених у негативному контексті. Закликав бути обережним щодо цього.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував МКЧХ щодо подання інформації стосовно відвідування військовополонених в Україні та росії. Омбудсмен закликав організацію надавати правдиві цифри та наполягати на відвідуванні українських військовополонених. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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