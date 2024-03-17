Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал

Так не должно быть в демократическом обществе, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя задержание работниками ТЦК во Львове местного волонтера Кирилла Тарана, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как во Львове пятеро мужчин в военной форме силой заталкивают гражданского в микроавтобус. Выяснилось, что представители военкомата задержали львовского волонтера Кирилла Тарана; указанное видео обнародовала жена задержанного Виолетта Таран, которая сообщила, что работники Шевченковского ТЦК и СП во Львове применили против ее мужа физическое насилие.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выразил возмущение действиями ТЦК во Львове.

Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК. (...) В который раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания - это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе - сообщил Лубинец.

Напомним,

На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка.