Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал
На видеозаписи видно, как военные во Львове силой задерживают местного волонтера Кирилла Тарана, затолкав его в микроавтобус, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил как недопустимое применение силы в демократическом обществе.
Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко
Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа и может существовать без него, что подтвердили украинский министр энергетики и комиссар ЕС по вопросам энергетики.
Украинские гимнасты получили 19 медалей на международном турнире в Азербайджане
Украинские гимнастки завоевали 19 медалей (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые) на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY в Баку, Азербайджан.
Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб
За сутки Силы обороны Украины отразили более 50 атак российских войск. Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 62 раза обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.
В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки
Шестеро местных жителей получили ранения, были повреждены дома, транспортные средства и инфраструктура, когда российские войска атаковали объект инфраструктуры в Николаеве баллистическими ракетами "Искандер".
Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения
В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.
Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи
кремль планирует развивать сеть заведений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.
Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024
Украинский киберспортсмен Андрей CIG_ST92_UA Шакалов победил в группе G квалификации и обеспечил себе место в топ-8 на киберспортивном чемпионате UEFA EEURO 2024 в Германии.
Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА
17 марта враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы, последствия обстрелов уточняются Сумской областной военной администрацией.
В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть
Беспилотник-камикадзе якобы атаковал воинскую часть вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровском регионе, сообщает агентство безопасности самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики".