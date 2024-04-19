Глава Евросовета - Трампу: не пугайтесь путина

Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.