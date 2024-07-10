Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Подавляющее большинство жителей Броваров не поддерживает идею переименования Броваров в Бровари. Люди уже привыкли к нынешнему названию и не видят никакого смысла в его изменении. Об этом рассказала председатель ОСМД, депутат Броварского городского совета Галина Негода в комментарии УНН.

Детали

Депутат и председатель ОСМД добавила, что поднимать вопрос переименования Броваров сейчас неуместно хотя бы по той причине, что это повлечет за собой дополнительные финансовые расходы для различных учреждений, организаций, предприятий, объединений и т.д.

"Многим это обойдется в копеечку, ведь надо будет менять все документы.

Подавляющее большинство жителей города не поддерживает такую идею (переименование города в Бровари - ред.), большинство за Бровары. Это я вам говорю как депутат городского совета двух созывов и председатель объединения совладельцев многоквартирных домов. Люди, которые родились и живут в Броварах, уже привыкли к нынешнему названию", - отметила Галина Негода.

Председатель ОСМД добавила, что люди будут бороться за привычное название своего города, и выразила надежду, что народные депутаты, от которых зависит окончательное решение, поддержат их в этом.

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Дополнительно

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии - учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

Депутат Броварского городского совета Александр Каштанюк считает, что никаких оснований для переименования города Бровары в Бровари нет. Аргументы, которые приводят народные депутаты - авторы соответствующего постановления, высосаны из пальца.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком красиво звучит.

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