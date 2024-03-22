Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов
Предприниматель и бывший директор государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны, были уличены в получении взятки в размере 600 000 долларов США за влияние на передачу прав на землю для жилищного строительства.
Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия
Министерство обороны Украины налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия, такими как Colt Canada Corporation, для поставки стрелкового оружия и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам.
"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno
По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", россияне совершили одну из худших атак на энергетический сектор Украины за последние два года, нанеся сильный удар как по объектам генерации, так и по объектам распределительных сетей.
Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании
Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.
Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф
Президент Зеленский обсудил с представителями Совета Европы во время их визита в Украину создание Реестра убытков от российской агрессии, специального трибунала по преступлению агрессии и возвращения незаконно депортированных украинских детей.
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект
белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.
ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки
Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.
Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль
Украина рассчитывает начать фактические переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года, причем переговоры будут проходить одновременно с секторальной интеграцией и расширением экономического безвизового режима с ЕС.
Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина встретилась с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, чтобы обсудить усиление поддержки Украины со стороны НАТО в развитии военного потенциала, увеличении оборонного производства и подготовке к предстоящему саммиту Альянса, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек
25 человек получили ранения и 3 погибли, в том числе 9-летняя девочка, в результате нападения россии на Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.