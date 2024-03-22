Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Правоохранители разоблачили предпринимателя и экс-директора госпредприятия Министерства обороны на взятке в размере 600 тысяч долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, руководитель частного предприятия и его сообщник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны.

Они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли обороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилого комплекса. Неправомерная выгода составила 600 тыс. долларов - резюмировали в ОГП.

Злоумышленников задержали во время получения 320 тысяч долларов наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс. долларов.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст 28 ч 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним,

В 2023 году Минобороны выявило 200 незаконно захваченных земельных участков общей площадью более 170 га стоимостью более 300 млн грн во Львовской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.