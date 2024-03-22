Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  29507 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  75585 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128328 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134475 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192564 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125852 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137683 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130019 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142713 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Новости по теме
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"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

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21 марта 2024, 11:56  •  192564 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  170752 просмотра
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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18 марта 2024, 18:47  •  324245 просмотра

Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Предприниматель и бывший директор государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны, были уличены в получении взятки в размере 600 000 долларов США за влияние на передачу прав на землю для жилищного строительства.

политика •   •  1557 просмотра
Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

Министерство обороны Украины налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия, такими как Colt Canada Corporation, для поставки стрелкового оружия и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам.

Война •   •  2183 просмотра
Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", россияне совершили одну из худших атак на энергетический сектор Украины за последние два года, нанеся сильный удар как по объектам генерации, так и по объектам распределительных сетей.

Война •   •  3070 просмотра
"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Война •   •  3099 просмотра
Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

Президент Зеленский обсудил с представителями Совета Европы во время их визита в Украину создание Реестра убытков от российской агрессии, специального трибунала по преступлению агрессии и возвращения незаконно депортированных украинских детей.

Война •   •  4420 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.

Война •   •  5773 просмотра
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.

Война •   •  5895 просмотра
ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать фактические переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года, причем переговоры будут проходить одновременно с секторальной интеграцией и расширением экономического безвизового режима с ЕС.

Экономика •   •  6215 просмотра
Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина встретилась с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, чтобы обсудить усиление поддержки Украины со стороны НАТО в развитии военного потенциала, увеличении оборонного производства и подготовке к предстоящему саммиту Альянса, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.

Война •   •  6161 просмотра
Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

25 человек получили ранения и 3 погибли, в том числе 9-летняя девочка, в результате нападения россии на Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  7051 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек