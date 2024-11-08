Предотвращение фальсификации вина: Одесская ОВА оснастила государственное учреждение специальным оборудованием проверки качества

В Одесской области впервые представили оборудование для проверки качества вина в государственном учреждении. План предотвращения фальсификации винодельческой продукции разработан благодаря сотрудничеству Одесской ОВА, виноделов, ученых и государственных органов, передает УНН.

Детали

В рамках этой инициативы лаборатория ННЦ "Институт виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова" получила современное оборудование для анализа вина методом масс-спектрометрии. Это позволяет точно выявлять подделки.

"Оборудование, приобретенное за государственные средства при поддержке Одесской ОВА, презентовали 8 ноября 2024 года на научной конференции с участием представителей ОВА и бизнеса.

Этот шаг позволит украинскому виноделию соответствовать европейским стандартам качества.

Полноценная работа лаборатории запланирована через 8-9 месяцев", - говорится в сообщении.