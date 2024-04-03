Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Правящая партия Грузии планирует повторно внести на рассмотрение парламента законопроект, требующий от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как иностранные агенты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На брифинге председатель парламентской фракции правящего блока "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что оппозиция Грузии ввела общественность в заблуждение относительно этого законопроекта в прошлом году, и почти идентичный законопроект должен быть принят до того, как парламент разойдется на выборы в октябре.

Законопроект потребует от грузинских организаций, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как "иностранные агенты" или они будут оштрафованы. Критики сравнивают его с законом, который в России используют для подавления инакомыслия в течение более десяти лет.

Напомним

В марте 2023 года правящая партия пыталась провести через парламент аналогичный законопроект. Однако после протестов оппонентов, которые сравнили его с репрессиями в российском стиле, и после двух ночей жестоких протестов в Тбилиси, а также критики со стороны западных стран, которые назвали его примером отступления от демократии, законопроект был отозван.

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