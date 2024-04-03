Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123589 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100152 просмотра

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27 марта 2024, 10:45  •  462035 просмотра

Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.

Новости Мира •   •  7108 просмотра
Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Латвию 4 апреля 2024 года, чтобы обсудить поддержку Украины против российской агрессии, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, а также новый пакет помощи Латвии в размере 9,6 млн евро для восстановления и военной поддержки Украины.

Война •   •  9341 просмотра
Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Южная Корея задержала 3000-тонное грузовое судно без флага, подозреваемое в нарушении санкций ООН, которое якобы направлялось в россию из Северной Кореи через Китай.

Новости Мира •   •  7133 просмотра
Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.

Война •   •  8373 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

2 апреля в Киеве было зафиксировано три новых температурных рекорда: самая теплая минимальная температура - 12,1°C, самая высокая максимальная температура - 26,9°C и самая высокая среднесуточная температура - 16,4°C, а также рекордная скорость ветра - 19 м/с.

Киев •   •  9125 просмотра
Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, чтобы избежать прямого конфликта с россией, который не отвечает интересам союзников по НАТО.

Война •   •  10299 просмотра
Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Латвия утвердила пакет помощи Украине в 2024 году, включая 5,3 млн евро на восстановление и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.

Война •   •  11805 просмотра
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.

Криминал и ЧП •   •  9824 просмотра
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".

Война •   •  14115 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.

Общество •   •  12891 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех