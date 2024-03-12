Правительство утвердило методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями

Кабинет министров Украины утвердил порядок и методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Утвержден, в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой статьи 8 ЗУ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", Порядок и методологию проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями - написал Мельничук.

По его словам, порядком уточнен предельный срок оценки и перечень документов, входящих в состав заявки, предусмотрено право заявителя осуществить значительные инвестиции в объекты инвестирования до даты подачи заявки в Минэкономики и определены документы, которые в таком случае подаются вместе с заявкой и подтверждают объем осуществленных значительных инвестиций в объект инвестирования.

Уточнены основания прекращения проведения оценки по результатам первого этапа оценки и полномочия государственных органов при проведении оценки. Урегулирована процедура доработки представленных заявителем документов во время второго этапа оценки, а также предусмотрены переговоры для доработки специального инвестиционного договора - отметил Мельничук.

Также по его словам, обновлены формы заявки и заключения о целесообразности. Признано утратившим силу постановление КМУ от 28.07.2021 N 819 "Об утверждении Порядка и методологии проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства отмечал, что одно из ключевых направлений для украинской экономики - привлечение частных инвестиций.

Сегодня мы утверждаем порядок и методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями. Уточняем ряд параметров, предусматриваем упрощенную процедуру, процедуру доработки представленных документов - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сейчас UkraineInvest осуществляет сопровождение инвестиционных проектов на общую сумму 1,36 млрд евро. "Ожидаем, что их будет гораздо больше", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

В феврале 2024 года Минэкономики сообщало, что для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций.

В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине.