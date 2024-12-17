Правительство усилило контроль за государственными контрактами в сфере оборонных закупок
Киев • УНН
Правительство внесло изменения в порядок использования средств для оборонных закупок ГП «Государственный оператор тыла». Нововведения усилят контроль за бюджетными средствами и оптимизируют финансовые потоки.
Кабинет министров внес изменения в порядок использования средств для оборонных закупок «Государственным оператором тыла». Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Внесены изменения в Порядок использования государственным предприятием Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла» средств, предусмотренных в государственном бюджете для оборонных закупок
По его словам, указанные изменения:
- позволят усилить контроль за использованием бюджетных средств, направляемых на предварительную оплату по государственным контрактам в сфере обороны;
- уменьшить риски нецелевого использования средств из-за использования небюджетных счетов и обязательного предоставления подтверждающих документов;
- повысить прозрачность взаимодействия между поставщиками, исполнителями работ и государственными заказчиками;
- оптимизировать финансовые потоки через централизацию движения средств на небюджетных счетах, что обеспечивает возможность более оперативного контроля со стороны государственных органов;
- предоставят гарантии соответствия бюджетных расходов законодательным требованиям и требованиям защиты национальной безопасности.
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