Правительство упростило правила ввоза оборудования и комплектующих для инвестпроектов со значительными инвестициями

Решением правительства упрощен порядок ввоза оборудования и комплектующих для реализации инвестпроектов со значительными инвестициями. Об этом сообщило Министерство экономики, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров изменил правила ввоза в Украину и целевого использования нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему для инвестпроектов со значительными инвестициями.

В частности внесены изменения относительно:

уточнения относительно сроков подачи перечня и объемов ввоза товаров как заявителем, так и инвестором;

соответствия перечня и объемов ввоза товаров, которые подаются заявителем, положениям проекта специального инвестиционного договора, по условиям которого достигнуто согласие в соответствии с законодательством;

расширение оснований отказа в утверждении перечня и объемов товаров при его пересмотре по письменному обращению инвестора со значительными инвестициями.

Заместитель Министра экономики Украины Владимир Кузьо отметил, что это должно упростить начало реализации проектов со значительными инвестициями и станет сигналом для инвесторов, которые уже готовятся начинать работу в Украине.

Контекст

Известно, что в этом году на поддержку инвестпроектов со значительными инвестициями в бюджете заложено 3 млрд грн. Средства будут предоставляться инвесторам, которые фокусируются на производственных мощностях для изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью.

Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации

Предприниматели, которые реализуют проекты со значительными инвестициями, имеют право получить от государства несколько видов поддержки, которые составляют до 30% от суммы инвестпроекта. В частности: преимущественное право пользования земельными участками государственной или коммунальной собственности; бюджетное финансирование строительства инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, подключение к инженерным сетям); налоговые льготы; освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного производства; беспошлинный ввоз необходимого оборудования.

Закон о страховании инвестиций от военных рисков вступил в силу