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Уряд спростив правила ввезення обладнання та комплектуючих для інвестпроєктів зі значними інвестиціями

Уряд спростив правила ввезення обладнання та комплектуючих для інвестпроєктів зі значними інвестиціями

Київ • УНН

 • 32749 перегляди

Україна спрощує імпортні процедури для ввезення обладнання для великих інвестиційних проектів з метою залучення інвестицій та сприяння інвесторам.

Рішенням уряду спрощено порядок ввезення обладнання та комплектуючих для реалізації інвестпроєктів із значними інвестиціями. Про це повідомило Міністерство економіки, передає УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів змінив правила ввезення в Україну та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього для інвестпроєктів зі значними інвестиціями.

Зокрема внесено зміни щодо:

  • уточнення стосовно строків подачі переліку та обсягів ввезення товарів як заявником, так і інвестором;
  • відповідності переліку та обсягів ввезення товарів, які подаються заявником, положенням проєкту спеціального інвестиційного договору, щодо умов якого досягнуто згоди відповідно до законодавства;
  • розширення підстав відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів при його перегляді за письмовим зверненням інвестора із значними інвестиціями.

Заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо зазначив, що це має спростити початок реалізації проєктів із значними інвестиціями та стане сигналом для інвесторів, які вже готуються розпочинати роботу в Україні.

Контекст

Відомо, що цього року на підтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями в бюджеті закладено 3 млрд грн. Кошти будуть надаватись інвесторам, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовлення продукції з високою доданою вартістю.

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Підприємці, які реалізують проєкти із значними інвестиціями, мають право отримати від держави декілька видів підтримки, які становлять до 30% від суми інвестпроєкту. Зокрема: переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності; бюджетне фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури (дороги, підключення до інженерних мереж); податкові пільги; звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва; безмитне ввезення необхідного обладнання.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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