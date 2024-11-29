Правительство расширило бесплатную стоматологическую программу для защитников Украины

Кабинет министров Украины продолжил работу пилотного проекта по бесплатному зубопротезированию для ветеранов, защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что внесены изменения в постановление КМУ от 27.02.2024 N 212 "некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

В постановлении и порядке использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для реализации в 2024 году пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, слова "зубопротезирование отдельных категорий лиц" заменены словами " зубопротезирование и предоставление плановой стоматологической помощи отдельным категориям лиц