Правительство расширило бесплатную стоматологическую программу для защитников Украины
Киев • УНН
Кабмин продлил действие пилотного проекта по бесплатному зубопротезированию для военных до конца 2024 года. Программа предусматривает лечение зубов на сумму до 25 тысяч гривен, воспользовались более 11 тысяч человек.
Кабинет министров Украины продолжил работу пилотного проекта по бесплатному зубопротезированию для ветеранов, защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Мельничук сообщил, что внесены изменения в постановление КМУ от 27.02.2024 N 212 "некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
В постановлении и порядке использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для реализации в 2024 году пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, слова "зубопротезирование отдельных категорий лиц" заменены словами " зубопротезирование и предоставление плановой стоматологической помощи отдельным категориям лиц
По его словам, установлено, что договоры, заключенные участниками пилотного проекта с Национальной службой здоровья до вступления вышеупомянутыми изменениями в силу продлевают свое действие до 31 декабря 2024 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал во время заседания правительства, что в рамках программы по бесплатному зубопротезированию каждый ветеран может безвозмездно лечить зубы на сумму до 25 тысяч гривен.
Уже более 11 тысяч человек воспользовались этой программой, поэтому продолжаем ее работу
Дополнение
В феврале этого года Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий.
Правительственным портал сообщал, где и как получить бесплатное зубопротезирование для военнослужащих и ветеранов.