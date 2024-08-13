Правительство одобрило запуск электронного Градостроительного кадастра: когда он заработает

Кабмин принял постановление о запуске электронного Градостроительного кадастра на государственном уровне. Он заработает через месяц, после того, как постановление вступит в силу. Об этом сообщили в Минцифре, передает УНН.

Продолжаем цифровизировать строительство. Уже скоро все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить в единой электронной системе - Градостроительном кадастре на государственном уровне. Он заработает через месяц, после того, как постановление вступит в силу - говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

В Минцифры указали, что ранее кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Кроме того, большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток.

С запуском электронного кадастра вся градостроительная информация, документы и процедуры их согласования будут в электронной системе.

В Минцифры считают, что это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры. А также будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.

Напомним

В июне прошлого года правительство создало Межведомственную рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам. По антикоррупционной программе группа планирует запустить до 2025 года 63 цифровых продукта.