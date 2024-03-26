Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

Правительство предлагает разрешить местным властям делать бюджетные прогнозы на несколько лет вперед, особенно на территориях, где идут военные действия. Об этом сообщил Минфин, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, который направлен на улучшение планирования бюджетов на местном уровне. Эта инициатива направлена на восстановление среднесрочного планирования и адаптацию бюджетных норм к текущим потребностям общин и вызовам, с которыми страна сталкивается.

Основные аспекты законопроекта включают:

Восстановление среднесрочного планирования бюджетов общин для лучшего прогнозирования и управления финансовыми ресурсами;

Поддержку регионов, восстанавливающихся после разрушений и оккупации, обеспечивая им гибкость в бюджетном планировании;

Расширение возможностей местных общин для привлечения финансирования через заимствования и гарантии с целью стимулирования экономического развития и инвестиций.

Отмечается, что такие изменения будут направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан.

Напомним

Законопроект о местных администрациях, который готовится для рассмотрения в Верховной Раде, устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.

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