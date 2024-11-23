Правительство Мадуро начало новое расследование против лидера венесуэльской оппозиции: прокуратура заговорила о «госизмене»

Правительство Венесуэлы в пятницу объявило о новом расследовании против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, продолжая обвинять ее в причастности к введению экономических санкций США и других стран против Венесуэлы, генеральная прокуратура страны заявила, что высказывания Мачадо составляют «преступления государственной измены». Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Против оппозиционного лидера Венесуэлы Марии Корины Мачадо начато расследование из-за ее поддержки законопроекта, принятого Палатой представителей Конгресса США. Законопроект предусматривает запрет федеральному правительству США заключать контракты с компаниями, которые сотрудничают с властями Венесуэлы.

Генеральная прокуратура Венесуэлы заявила, что высказывания Мачадо составляют «преступления государственной измены», а также обвинила ее в сговоре с иностранными государствами. В заявлении этот законопроект назвали попыткой «расширить каталог санкций» против страны.

Расследование началось через четыре дня после того, как правительство США признало кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса «избранным президентом» Венесуэлы. Президент Николас Мадуро, заявляя о своей победе на июльских выборах, до сих пор отказывается публиковать результаты голосования, которые бы это подтвердили.

Мачадо получила более 90% поддержки на праймериз, организованных оппозиционной коалицией, но не участвовала в голосовании 28 июля. Ее кандидатура была заблокирована правительством Мадуро, которое утверждало, что она добивалась экономических санкций, которые США ввели в прошлом десятилетии, чтобы свергнуть Мадуро, пишет издание.

Избранный заместитель Мачадо также был лишен права представлять оппозиционную коалицию «Унитарная платформа», что вынудило руководство фракции выдвинуть кандидатуру Эдмундо Гонсалеса.

Национальный избирательный совет Венесуэлы, который находится под контролем сторонников правящей партии, объявил Николаса Мадуро победителем выборов через несколько часов после закрытия участков. Однако, в отличие от предыдущих выборов, детальные результаты голосования так и не были обнародованы.

Оппозиционная коалиция, собрав данные с 80% электронных машин для голосования, опубликовала эти протоколы в Интернете. По их данным, Гонсалес получил вдвое больше голосов, чем Мадуро. Вместе с Мачадо он заявил, что это подтверждает победу оппозиции.

Гонсалес покинул Венесуэлу в сентябре и переехал в Испанию после выдачи ордера на его арест из-за расследования по публикации избирательных протоколов.

Новый президентский срок в Венесуэле начинается 10 января.

Ранее на этой неделе Мачадо поблагодарила членов Конгресса США в своей заметке на X, назвав принятие законопроекта «важным шагом к привлечению режима Мадуро к ответственности».

«Мы с нетерпением ждем продолжения борьбы за свободу в Венесуэле, работая вместе, чтобы достичь быстрого перехода к демократии и светлого будущего для региона», - написала она.

Напомним

Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.