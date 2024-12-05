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Правительство инвестирует рекордные 2,7 млрд грн в защитные укрытия для образовательных учреждений Харьковщины

Правительство инвестирует рекордные 2,7 млрд грн в защитные укрытия для образовательных учреждений Харьковщины

Киев  •  УНН

 • 5948 просмотра

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Правительство выделило рекордные 2,7 млрд грн на строительство защитных укрытий в образовательных учреждениях Харьковской области. Новые укрытия будут иметь двойное назначение и будут оснащены всем необходимым для комфортного пребывания.

На Харьковщине продолжается активное строительство укрытий для образовательных учреждений. Всего на эти мероприятия в области выделено 2,7 млрд грн. одно из укрытий, которое строится для лицея, будет иметь двойное назначение-в мирное время его будут использовать для внешкольных мероприятий, мастер-классов и тренингов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

детали

Благодаря поддержке правительства Бельгии в одном из лицеев в Харьковской области обустроено укрытие, а также работает молодежный центр, предоставляющий социальные и психологические услуги.

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Кроме того, на Харьковщине строят укрытие для детского сада, которое будет оснащено медпунктом, столовой, а также снабжено двумя источниками электропитания и генератором для бесперебойной работы.

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Напомним

За 1000 дней войны тендеры на строительство укрытийв Украине составили 31,3 млрд грн. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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