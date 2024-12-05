Правительство инвестирует рекордные 2,7 млрд грн в защитные укрытия для образовательных учреждений Харьковщины
Киев • УНН
Правительство выделило рекордные 2,7 млрд грн на строительство защитных укрытий в образовательных учреждениях Харьковской области. Новые укрытия будут иметь двойное назначение и будут оснащены всем необходимым для комфортного пребывания.
На Харьковщине продолжается активное строительство укрытий для образовательных учреждений. Всего на эти мероприятия в области выделено 2,7 млрд грн. одно из укрытий, которое строится для лицея, будет иметь двойное назначение-в мирное время его будут использовать для внешкольных мероприятий, мастер-классов и тренингов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
детали
Благодаря поддержке правительства Бельгии в одном из лицеев в Харьковской области обустроено укрытие, а также работает молодежный центр, предоставляющий социальные и психологические услуги.
Кроме того, на Харьковщине строят укрытие для детского сада, которое будет оснащено медпунктом, столовой, а также снабжено двумя источниками электропитания и генератором для бесперебойной работы.
Напомним
За 1000 дней войны тендеры на строительство укрытийв Украине составили 31,3 млрд грн.