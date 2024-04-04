Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Чешское правительство выделит десятки миллионов евро на инициативу, которую инициировала сама Прага, по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Петр Фиала, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фиала в среду вечером в эфире телеканала заявил, что чешский вклад составит более сотни миллионов крон, что равнозначно десяткам миллионов евро.

"Это примерно соответствует той доле, которую должна внести страна нашего размера и процветания", - сказал Фиала.

Чехи с помощью группы правительственных чиновников и частных компаний запросили у стран мира по меньшей мере 800 000 крупнокалиберных боеприпасов, первые поставки которых в Украину ожидаются к июню. Однако чешские чиновники заявили, что эта цифра не окончательная и что в случае получения дополнительных средств можно будет приобрести больше боеприпасов по всему миру.