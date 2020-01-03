Сотрудница Офиса Генпрокурора попалась на торговле наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сотрудница Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
По месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.
Также установлено, что она причастна к сбыту наркотических веществ.
Подозреваемая задержана.
Напомним, военного на Донбассе поймали на торговле наркотиками.