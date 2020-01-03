Сотрудница Офиса Генпрокурора попалась на торговле наркотиками

По месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Также установлено, что она причастна к сбыту наркотических веществ.

Подозреваемая задержана.

Напомним, военного на Донбассе поймали на торговле наркотиками.