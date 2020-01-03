Працівниця Офісу Генпрокурора попалася на торгівлі наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Співробітницю Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою в причетності до торгівлі наркотиками. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
За місцем проживання жінки в смт Боярка на Київщині було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 30 таблеток метадону.
Також встановлено, що вона причетна до збуту наркотичних речовин.
Підозрювану затримано.
Нагадаємо, військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками.