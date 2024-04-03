Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли во вторник, когда пожар охватил подземный ночной клуб Masquerade в турецком Стамбуле во время ремонтных работ, сообщили турецкие местные власти, определив в качестве причины несчастный случай во время работ, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Anadolu.

Детали

Указано, что в результате пожара в одном из развлекательных центров Стамбула погибли 29 человек, еще один человек пострадал.

По данным местных властей, возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

Заведение располагалось под 16-этажным домом в районе Бешикташ.

К ликвидации огня было привлечено 31 пожарный автомобиль и 86 пожарных. Пламя удалось потушить.

По факту начато расследование.

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