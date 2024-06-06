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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ

Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 07:24  •  2122 просмотра

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Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Новошахтинске, Россия, был локализован на площади 100 кв.м и позже ликвидирован, сообщений о жертвах или травмированных не поступало.

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов был локализован; местные власти заявили о площади возгорания 100 кв. м. Вскоре последовало заявление о ликвидации пожара.  Об этом пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

Детали

Как утверждает в своем ТГ-канале губернатор ростовской области рф василий голубев, пожар на НПЗ в Новошахтинске был локализован и ликвидирован.

Пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется .. upd: в 04:00 пожар ликвидирован

– заявил чиновник
Image

Кроме новошахтинского нпз российские чиновники заявляли об атаке по нефтебазе в белгородской области рф. губернатор белгородской области вячеслав гладков уточнил, что речь идет о нефтебазе на территории старооскольского городского округа. Заявлется об атаке дрона и взрыве.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован

-  написал российский чиновник в своей Телеграм-странице.

Напомним

УНН ранее сообщал: на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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