Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов был локализован; местные власти заявили о площади возгорания 100 кв. м. Вскоре последовало заявление о ликвидации пожара. Об этом пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

Детали

Как утверждает в своем ТГ-канале губернатор ростовской области рф василий голубев, пожар на НПЗ в Новошахтинске был локализован и ликвидирован.

Пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется .. upd: в 04:00 пожар ликвидирован – заявил чиновник

Кроме новошахтинского нпз российские чиновники заявляли об атаке по нефтебазе в белгородской области рф. губернатор белгородской области вячеслав гладков уточнил, что речь идет о нефтебазе на территории старооскольского городского округа. Заявлется об атаке дрона и взрыве.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован - написал российский чиновник в своей Телеграм-странице.

Напомним

УНН ранее сообщал: на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.