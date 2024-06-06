Пожежу на НПЗ у новошахтинську ліквідували після досягнення 100 кв. м. загоряння - ЗМІ
Київ • УНН
Пожежа на новошахтинському заводі нафтопродуктів в рф була локалізована на площі 100 кв.м і пізніше ліквідована, повідомлень про жертви або травмованих не надходило.
Пожежа на новошахтинському заводі нафтопродуктів була локалізована; місцева влада заявила про площу загоряння 100 кв.м. незабаром послідувала заява про ліквідацію пожежі. Про це пише УНН посилаючись на росЗМІ.
Деталі
Як стверджує в своєму тг-каналі губернатор ростовської області рф василь голубєв, пожежа на НПЗ в новошахтинську була локалізована і ліквідована.
Пожежу на НЗНП локалізовано на площі 100 кв.м. за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Інформація уточнюється .. upd: о 04: 00 пожежу ліквідовано
Крім новошахтинського нпз російські чиновники заявляли про атаку по нафтобазі в бєлгородській області рф. Губернатор в'ячеслав гладков уточнив, що мова йде про нафтобазу на території старооскольського міського округу. Заявляється про атаку дрона і вибух.
В результаті вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками вогнище загоряння було оперативно ліквідовано
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв: на нафтопереробному заводі в російському місті Новошахтинськ Ростовської області спалахнула пожежа після того, як були чутні вибухи, що вказують на можливу активність протиповітряної оборони.