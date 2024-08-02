Представители военного формирования туарегов, из структуры, которая контролирует большую часть северной части Мали, заявили, что количество наемников из российской группы «Вагнер», убитых в бою на прошлой неделе, - не менее 84 человек. Пишет УНН с ссылкой на AFP, Delphi и Notícias ao Minuto.

Детали

Повстанцы-туареги-сепаратисты на севере Мали утверждают, что они убили 84 солдата российской боевой группы «Вагнер» и 47 военных правительственных войск в боях на алжирской границе между 25 и 27 июля.

Ранее, 29 июля, в Telegram-канале который имеет отношение к наемникам «Вагнер» была опубликована информация, подтверждающая, что российская ЧВК понесла потери в боях с боевиками из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле», которые шли в окрестностях населенного пункта Тинзауатен в период с 22 по 27 июля.

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