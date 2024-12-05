Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских БПЛА на Киевскую область повреждены три частных дома и ЛЭП. Силы ПВО успешно отбили атаку, пострадавших среди населения нет.
Армия РФ в ночь на 5 декабря в очередной раз атаковала беспилотниками Киевскую область. Обошлось без попаданий и пострадавших, из-за падения обломков в двух населенных пунктов повреждены три дома и линия электропередач, сообщил в четверг начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей. В домах повреждены окна, двери, кровли.
Дополнение
Армия рф в ночь на 5 декабря атаковала двумя ракетами «Искандер» Днепропетровскую область и выпустила по Украине 44 беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских дронов.