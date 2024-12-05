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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

Киев  •  УНН

 • 3891 просмотра

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В результате ночной атаки российских БПЛА на Киевскую область повреждены три частных дома и ЛЭП. Силы ПВО успешно отбили атаку, пострадавших среди населения нет.

Армия РФ в ночь на 5 декабря в очередной раз атаковала беспилотниками Киевскую область. Обошлось без попаданий и пострадавших, из-за падения обломков в двух населенных пунктов повреждены три дома и линия электропередач, сообщил в четверг начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.  Пострадавших среди населения нет.  Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей. В домах повреждены окна, двери, кровли.

Дополнение 

Армия рф в ночь на 5 декабря атаковала двумя ракетами «Искандер» Днепропетровскую область и выпустила по Украине 44 беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских дронов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
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