Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область

В течение суток, оккупационные войска рф атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

Марганецкая и Мировская громады, что на Никопольщине, сегодня страдали от вражеских ударов. Громко было и в самом Никополе. Агрессор направил на район дроны-камикадзе. А еще обстрелял из тяжелой артиллерии - резюмировал руководитель ОВА.

По его словам, в результате российских атак повреждены агрофирма, 5 частных домов, магазин, авто, линии электропередач и газопровод.

Предварительно информации о погибших или раненых нет.

Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов