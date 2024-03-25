Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

От вражеских атак за прошедшие сутки снова пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты в воскресенье поздно вечером выпустили по району почти полтора десятка снарядов. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

По словам Лысака, поздно вечером оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Град". Затем взялись за Марганецкую и Мировскую громады. По ним ударили из тяжелой артиллерии.

Всего по городам и селам района агрессор выпустил почти полтора десятка снарядов. Люди невредимы - написал Лысак в соцсетях.

На других территориях Днепропетровщины обошлось без прилетов, добавил председатель ОВА.

Дополнение

В течение суток, 24 марта, оккупационные войска рф 18 раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и дронов различных модификаций.