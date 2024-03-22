Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Сегодня Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) почти на пять часов потеряла связь со своей последней основной линией питания. Это еще раз подчеркивает сохранение опасной ситуации для ядерной безопасности во время войны, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Как сообщили эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, ЗАЭС перестала получать энергию от линии электропередачи напряжением 750 киловольт около 6:10 утра. Она была вновь подключена в 11:02 утра.

Отмечается, что за последние два года на ЗАЭС неоднократно происходили аварии из-за военных действий на разном расстоянии от площадки.

До войны крупнейшая в Европе атомная электростанция (АЭС) имела доступ к десяти линиям электропередачи за пределами площадки: четырем линиям 750 кВ и шести линиям 330 кВ.

Мы еще раз напоминаем об очень реальной опасности, с которой ежедневно сталкивается Запорожская атомная электростанция, а также другие атомные электростанции Украины, пока продолжается эта разрушительная война. В который раз ситуация с отключением электроэнергии на Запорожской АЭС висит на волоске - сказал генеральный директор Гросси.

По данным МАГАТЭ, сегодняшнее отключение электроэнергии появилось после того, как ранее на этой неделе ЗАЭС отложила плановое техническое обслуживание некоторых систем безопасности реактора из-за "общей ситуации в окрестностях станции".

По словам генерального директора Гросси, это уже второй случай за последние недели, когда АЭС откладывает некоторые работы по техническому обслуживанию на площадке, что усиливает опасения по поводу ядерной безопасности.

"Внимание всего мира справедливо приковано к опасности поражения крупнейшей в Европе атомной электростанции или потери питания с хранящейся площадки. Но есть еще несколько сложных сфер, которые мы должны продолжать тщательно контролировать, чтобы помочь предотвратить риск ядерной аварии, включая техническое обслуживание, а также кадровый состав и наличие запасных частей. Все они являются частью нашей глубокой озабоченности по поводу ядерной безопасности на станции", - сказал генеральный директор Гросси.