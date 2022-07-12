Полного снятия ограничений по транзиту в Калининград точно не будет, но могут быть смягчения - политолог

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«На данный момент мы видим, что Литва ввела дополнительные позиции по запрету российского экспорта. Но на самом деле Калининградский вопрос не имеет единой позиции внутри стран ЕС, ведь часть – настаивает или выражает позицию о смягчении решения относительно этих ограничений. В частности, Германия. Поэтому вопрос будет зависеть не только от позиции Литвы, которая, конечно, заслуживает отличия, потому что это мужественно. Ведь страна находится по соседству с россией, которая уже не раз ей угрожала. Сейчас сложно прогнозировать, чем закончится дискуссия Европейского Союза. Но полной отмены запрета российского экспорта точно не будет, потому что решение было принято в рамках санкционного пакета ЕС. Литва могла не соглашаться с этим, как это было сделано, например, в Венгрии. Однако пока Литва наоборот поддержала решение и не хочет его отменять», – отметила Яхно.

Детали

По мнению политолога, решение о послаблении будет приниматься и с учетом общей ситуации по безопасности.

«Я думаю, есть данные разведки, не озвученные публично, изучающие общие настроения относительно россии. Условно говоря, что именно россия может использовать в качестве повода или к каким действиям может прибегнуть в случае принятия того или иного решения. Думаю, что эти шаги тоже просчитывают и учитываются. Не здесь не сколько именно вопрос экспорта, сколько территориальный вопрос, потому что россия заинтересована в Сувальском коридоре», – считает эксперт.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook сообщил, что Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград.

Европейские чиновники стремятся заключить компромиссное соглашение с Литвой, чтобы нормализовать ситуацию с транзитным путем через страну в российский Калининград.