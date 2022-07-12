Повного зняття обмежень щодо транзиту до Калінінграда точно не буде, але можуть бути пом’якшення - політолог

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«На даний момент ми бачимо, що Литва ввела додаткові позиції щодо заборони російського експорту. Але насправді питання Калінінграда не має єдиної позиції всередині країн ЄС, адже частина – наполягає або висловлює позицію про пом’якшення цих обмежень. Зокрема, Німеччина. Тому питання буде залежати не лише від позиції Литви, яка, звісно, заслуговує на відзнаку, тому що це мужньо. Адже країна знаходиться по сусідству з росією, яка вже не раз їй погрожувала. Зараз складно прогнозувати, чим закінчиться дискусія Європейського Союзу. Але повної відміни щодо заборони російського експорту точно не буде, тому що рішення було ухвалено у межах санкційного пакету ЄС. Литва могла не погоджуватися з цим, як це зробили, наприклад, в Угорщині. Проте наразі Литва навпаки підтримала рішення і не хоче його відміняти», – зазначила Яхно.

Деталі

На думку політолога, рішення про послаблення буде ухвалюватимя і з огляду на загальну безпекову ситуацію.

«Я думаю, є дані розвідки, не озвучені публічно, що вивчають загальні настрої щодо росії. Умовно кажучи, що саме росія може використати як привід або до який дій може вдатися в разі ухвалення того чи іншого рішення. Думаю, що ці кроки теж прораховують і беруться до уваги. Не тут не скільки саме питання експорту, скільки територіальне питання, тому що росія зацікавлена в Сувальському коридорі», – вважає експерт.

Доповнення

Президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграда.

Європейські чиновники прагнуть укласти компромісну угоду з Литвою, щоб нормалізувати ситуацію з транзитним шляхом через країну до російського Калінінграда.