Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев только 4,5 миллиона

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 10,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 161 тысячу, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.