Профильный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект №11256-2 о повышении акцизов на топливо, сообщил в четверг нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Комитет одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо №11256-2. По факту оставили версию, которая была у правительства к первому чтению. Так, вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028-го не 277 евро, а 250 евро устанавливается)", - написал Железняк в Telegram.

Закон, по его словам, как ожидается, должен был бы вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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