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Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Киев  •  УНН

 • 2466 просмотра

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Президент Украины заявил, что боеспособная российская армия сейчас в Украине, поэтому режим Асада в Сирии рухнул. По его словам, если Украина рухнет, путин вернется в Сирию и другие регионы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии объясняет, почему Украине нужна непоколебимая поддержка от партнеров, ведь на украинской земле находится боеспособная российская армия, и если Украина упадет, то российский диктатор владимир путин вернутся и в Сирию, и в Африку, и во многие другие регионы, которые его интересуют, передает УНН.

"События в Сирии являются ярким примером, объясняющим, почему Украине нужна непоколебимая поддержка и уверенность наших партнеров. Все видят, какое значение имеет Украина и война россии против Украины. Режим Асада пал не только благодаря силе оппозиции. Это произошло и потому, что достаточного количества российских войск там нет. Почему? Потому что вся боеспособная российская армия находится на территории Украины. И это говорит именно о том, что вся армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что то же самое уже происходит в Африке, когда там были "вагнеровцы".

"Мы знаем, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в Украине. россия хочет свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали "вагнеровцев". Именно поэтому сегодня очень важно, чтобы все страны, которые ценят мир без войны, ценят безопасность, – европейские страны, Соединенные Штаты, другие страны мира, мировые лидеры — понимали эту перспективу: сейчас и именно здесь решается многое. От силы Украины зависит, сильна ли армия россии. Потому что если рухнет Украина, Путин вернется и в Сирию, чтобы отомстить, и в Африку, и во многие другие регионы, которые его интересуют. И мне кажется, это самое главное, что всем надо понимать: в этом объединении вокруг Украины успех - общий успех мира. Успех, который объединяет. И единство, которое дает успех", - добавил Зеленский.

Напомним

Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в россию.

Бывший министр развития Идлиба Мухаммад аль-Башир назначен председателем переходного правительства Сирии. Он уже провел встречи с лидером ХТШ и экс-премьером времен Асада для формирования нового кабинета.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
afrikaАфрика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина