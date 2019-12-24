Потенциальный титул для Усика: Джошуа может отказаться от чемпионского пояса

Организации WBO и IBF имеют обязательных претендентов на бой - Александра Усика и Кубрата Пулева соответственно, что может привести к потере Джошуа одного из этих поясов.

Причиной этого является то, что организации не хотят идти на уступки и хотят, чтобы именно их боец первым провел бой с британцем.

"Мы обратились к обеим организациям, но их ответы были такие: "Нет, мы следующие, нет, мы следующие". Это плохо для "хэвивейта". Чего они хотят? Разделить пояса из-за сомнительных решений? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий.

Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира. Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, удастся договориться с ними", - отметил боксер.

Напомним, что Джошуа предпочел одного из боксеров из пары Усик - Пулев.