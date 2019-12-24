Потенційний титул для Усика: Джошуа може відмовитися від чемпіонського поясу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Промоутер чемпіона світу з хевівейту Ентоні Джошуа – Едді Хірн, поділився думками з приводу ситуації стосовно обов'язкового захисту титулів своїм підопічним, повідомляє УНН з посиланням на Ютуб-канал "iFL.tv".
Організації WBO та IBF мають обов'язкових претендентів на бій – Олександра Усика та Кубрата Пулєва відповідно, що може спричинити до втрати Джошуа одного з цих поясів.
Причиною цього є те, що організації не хочуть йти на поступки та бажають, щоб саме їх боєць першим провів бій з британцем.
"Ми звернулися до обох організацій, але їх відповіді були такі: "Ні, ми наступні, ні, ми наступні". Це погано для "хевівейта". Чого вони хочуть? Розділити пояса через сумнівні рішення? Необхідна система черговості, яка показувала б, хто наступний.
Організації повинні заохочувати боксерів до уніфікації і до завоювання звання абсолютного чемпіона світу. Мені не подобається вся ця ситуація. Можливо, нам доведеться відмовитися від одного з поясів. Будемо розмовляти з Олександром Усиком і Кубратом Пулєвим. Може, вдасться домовитися з ними", - наголосив боксер.
Нагадаємо, що Джошуа віддав перевагу одному з боксерів із пари Усик – Пулєв.