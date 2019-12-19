Джошуа віддав перевагу бою з Усиком, ніж з Пулєвим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF і IBО у хевівейті Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) заявив, що в своєму наступному бою більше бажає зустрічі з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО) ніж з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО), інформує УНН з посиланням на Мetro.
“Так, у мене є перевага, але я не хочу, щоб хтось подумав, що я не поважаю когось із суперників. Я б хотів боксувати з більш сильним опонентом, принаймні на папері. Вони обидва хороші боксери, але я хочу боксувати з кращим. Не хочу багато про це говорити, тому що я робив помилки, недооцінюючи суперників. Я обох опонентів вважаю вбивцями. Я вийду в ринг з більш жорстким суперником. У Усика більше досягнень, його рекорд вражає, тому я зустрінуся з ним, оскільки він дійсно хороший”, — відзначив Джошуа.
Нагадаємо, що Пулєв є претендентом по лінії IBF, а Усик — по лінії WBO. Відзначалося, що саме Пулєв має першим стати опонентом британця.