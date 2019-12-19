Джошуа отдал предпочтение бою с Усиком, чем с Пулевым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBО в хэвивейта Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что в своем следующем бою больше желает встречи с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО), чем с Пулевым (28-1, 14 КО), информирует УНН со ссылкой на Мetro.
“Да, у меня есть преимущество, но я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я не уважаю кого-то из соперников. Я бы хотел боксировать с более сильным оппонентом, по крайней мере на бумаге. Они оба хорошие боксеры, но я хочу боксировать с лучшим. Не хочу много об этом говорить, потому что я делал ошибки, недооценивая соперников. Я обоих оппонентов считаю убийцами. Я выйду в ринг с более жестким соперником. В Усика больше достижений, его рекорд поражает, поэтому я встречусь с ним, поскольку он действительно хороший”, — отметил Джошуа.
Напомним, что Пулев является претендентом по линии IBF, а Усик — по линии WBO. Отмечалось, что именно Пулев имеет первым стать оппонентом британца.