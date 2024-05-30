Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов
Киев • УНН
Распоряжением Одесской областной администрации № 19 поступление иностранной валюты в бюджет Украины увеличено до 55 млрд долл. за счет улучшения финансовой дисциплины.
Приказ №19 главы Одесской обладминистрации Олега Кипера увеличил поступление валютной выручки в бюджет страны до 55 млрд долл. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Одесской ОВА.
Реализация приказа (№19 "О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения") позволила увеличить объем возврата валютной выручки (октябрь 2023 года – 15 млрд долл., февраль 2024 года – 55 млрд долл.)
Также, благодаря действию приказа, удалось прекратить факты сокрытия источников происхождения сельскохозяйственной продукции, как непосредственными товаропроизводителями так и предприятиями.
"Выведены из теневого оборота операции по купле/продаже на рынке зерна, о чем свидетельствует увеличение в 2,5 раза количества налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по выращиванию и оптовой торговле зерном, а соответственно, и суммы НДС, заявленные ими к возмещению в течение IV квартала 2023 года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По результатам комплексной проведенной работы, в государственный бюджет налогоплательщиками Одесской области дополнительно уплачено 440 млн грн НДС.
Территориальным управлением БЭБ в Одесской области в рамках 3 уголовных производств уже возмещено 16 млн грн. Также объявлено 3 подозрения и направлены в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц "рисковых предприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках действия постановления КМУ от 31 октября 2023 года в Одесской области начат эксперимент по верификации экспортеров зерна на период действия военного положения.
"Приказ № 19 нашел свое отражение в законопроектах №10168-2 и №10169-2, зарегистрированных народными депутатами Украины 20.10.2023, по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров", - сообщили в облгосадминистрации.
Добавим, что приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш" через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.
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