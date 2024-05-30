Надходження валютної виручки через одеські порти збільшилися до 55 млрд доларів
Київ • УНН
Розпорядженням Одеської обласної адміністрації № 19 надходження іноземної валюти до бюджету України збільшено до 55 млрд дол. за рахунок поліпшення фінансової дисципліни.
Наказ №19 очільника Одеської обладміністрації Олега Кіпер збільшив надходження валютної виручки до бюджету країни до 55 млрд дол. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Одеській ОВА.
Реалізація наказу (№ 19 "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану") дозволила збільшити обсяг повернення валютної виручки (жовтень 2023 року – 15 млрд дол., лютий 2024 року – 55 млрд дол.)
Також, завдяки дії наказу вдалося припинити факти приховування джерел походження сільськогосподарської продукції, як безпосередніми товаровиробниками так і підприємствами.
"Виведено з тіньового обігу операції з купівлі/продажу на ринку зерна, про що свідчить збільшення у 2,5 рази кількості платників податків, які здійснюють діяльність з вирощування та оптової торгівлі зерном, а відповідно, і суми ПДВ, заявлені ними до відшкодування протягом IV кварталу 2023 року зросли на 60% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
За результатами комплексної проведеної роботи, до Державного бюджету платниками податків Одеської області додатково сплачено 440 млн грн ПДВ.
Територіальним управлінням БЕБ в Одеській області у рамках 3 кримінальних проваджень вже відшкодовано 16 млн грн. Також оголошено 3 підозри та направлено до суду обвинувальні акти відносно посадових осіб "ризикових підприємств", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в рамках дії постанови КМУ від 31 жовтня 2023 року на Одещині розпочато експеримент щодо верифікації експортерів зерна на період дії воєнного стану.
"Наказ № 19 знайшов своє відображення у законопроєктах №10168-2 та №10169-2, зареєстрованих народними депутатами України 20.10.2023, щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів", - повідомили в облдержадміністрації.
Додамо, що наказ був підписаний у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш" через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.