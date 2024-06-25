После того как правоохранители показали пачки наличности, которую обнаружили во время обыска у нардепа Николая Тищенко, сеть разразилась разнообразными шутками относительно назначения этих денег, пишет УНН.

В частности, появилось предположение, что Тищенко хочет передать деньги армии. "Волонтер, пожелавший остаться неизвестным, передал деньги на ВСУ", "хтов быть анонимным благотворителем ВСУ, не дали".

Вспомнили также, что сейчас продолжается чемпионат Европы по футболу и Украину ожидает решающий матч с Бельгией за выход из группы. "Или поставил на сборную Украины в матче с Бельгией", "поставил на победу сборной Украины на Евро".

Конечно не забыли о том, что Тищенко ресторатор. "Котлетами на торговал)))", "Нафритюрил? Паленую водку в вельвете разливал?".

Напомним

Народному депутату Николаю Тищенко сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре с участием группы лиц, действовавших по указанию народного депутата, с применением физической силы и спецсредств.

Дополнительно

Народный депутат Николай Тищенко, который попал в скандал с военнослужащим в Днепре, Пугрожал адвокату Дмитрию Касьяненко в соцсети, а после этого закрыл свой профиль.

Сообщение Тищенко на его странице в Facebook об инциденте в Днепре прокомментировал адвокат Дмитрий Касьяненко. Он в частности написал: "мне как адвокату понятно, что дело (против военнослужащего Павлова – ред.) развалится в суде. Полицейский, одетый не по уставу, может вызвать сомнения в правомерности его действий".

На комментарий адвоката ответил Николай Тищенко:"Дмитрий Касьяненко, вы лучше за права адвокатов поборитесь... пока есть время бороться за ваши свободы...".

Другие пользователи под этим постом поинтересовались у нардепа, почему он позволяет себе угрожать адвокату. После этого Тищенко закрыл свой профиль в соцсети.

Это уже не первый случай, когда народные депутаты позволяют себе действовать вопреки принципам демократии и законодательству. В частности, председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых, призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решение судей.

Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.