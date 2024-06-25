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Поставив на перемогу України, волонтер, який побажав залишитися невідомим – мережа вибухнула жартами через велику суму грошей, яку знайшли у Тищенка

Київ • УНН

 • 17285 перегляди

Після того як правоохоронці показали пачки готівки, яку виявили під час обшуку у нардепа Миколи Тищенка, мережа вибухнула різноманітними жартами щодо призначення цих грошей.

Поставив на перемогу України, волонтер, який побажав залишитися невідомим – мережа вибухнула жартами через велику суму грошей, яку знайшли у Тищенка

Після того як правоохоронці показали пачки готівки, яку виявили під час обшуку у нардепа Миколи Тищенка, мережа вибухнула різноманітними жартами щодо призначення цих грошей, пише УНН.

Зокрема, з’явилося припущення, що Тищенко хоче передати гроші армії.  "Волонтер, який побажав залишитись невідомим, передав гроші на ЗСУ", "хтів бути анонімним благодійником ЗСУ, не дали". 

Згадали також, що нині триває Чемпіонат Європи з футболу і на Україну очікує вирішальний матч з Бельгією за вихід з групи. "Або поставив на збірну України у матчі з Бельгією", "поставив на перемогу збірної України на Євро".

Звісно не забули про те, що Тищенко ресторатор. "Катлетами наторгував)))", "Нафритюрив? Чи палену горілку у Вельветі розливав?".

Нагадаємо

Народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі за участі групи осіб, які діяли за вказівкою народного депутата, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Додатково

Народний депутат Микола Тищенко, який втрапив у скандал із військовослужбовцем у Дніпрі, погрожував адвокату Дмитру Касьяненко у соцмережі, а після цього закрив свій профіль.

Допис Тищенка на його сторінці у Facebook про інцидент у Дніпрі прокоментував адвокат Дмитро Касьяненко. Він зокрема написав: "Мені як адвокату зрозуміло, що справа (проти військовослужбовця Павлова – ред.) розвалиться в суді. Поліцейський, одягнений не по статуту, може викликати сумніви у правомірності його дій".

На коментар адвоката відповів Микола Тищенко: "Дмитро Касьяненко, ви краще за права адвокатів поборіться… поки є час боротися за ваші свободи…".

Інші користувачі під цим дописом поцікавилися у нардепа, чому він дозволяє собі погрожувати адвокату. Після Цього Тищенко закрив свій профіль у соцмережі.

Це вже не перший випадок, коли народні депутати дозволяють собі діяти всупереч принципам демократії і законодавству. Зокрема, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів.

Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

Захар Подкидишев

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