Посольство Украины предупредило Израиль о возможности запрета въезда в Умань и отмены безвиза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Если депортация украинцев из Израиля не прекратится, гражданам Израиля могут запретить въезд в Умань и отменить безвиз, говорится в заявлении посольства Украины в Израиле от 20 августа, пишет УНН.
Детали
"Правительство Украины в недвусмысленном послании к Израилю: если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина прекратит действие соглашения об отмене виз с Израилем", - указано в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook.
Как отмечается, месседж был передан в недавнем обращении Президента Владимира Зеленского к нации и в словах посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.
Посол, как отмечается, призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пересмотреть политику въезда в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.
Цитата
"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства", - сказал посол Евгений Корнийчук.
Он отметил, что невероятным является то, что "нам придется сделать все возможное, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности и с огромными материально-техническими усилиями", тогда как с другой стороны – израильское правительство допускает такое обращение с нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами.
"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в частности в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в поиски решения текущего положения дел", - подчеркнул посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 30 тыс. паломников-хасидов хотят приехать в Умань на Рош га-Шана - Госэтнополитики