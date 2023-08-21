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Посольство України попередило Ізраїль про можливість заборони в'їзду до Умані та скасування безвізу

Посольство України попередило Ізраїль про можливість заборони в'їзду до Умані та скасування безвізу

Київ • УНН

 • 1239201 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, громадянам Ізраїлю можуть заборонити в'їзд до Умані та скасувати безвіз, ідеться у заяві посольства України в Ізраїлі від 20 серпня, пише УНН.

Деталі

"Уряд України у недвозначному посланні до Ізраїлю: якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтян в Умань буде заборонено. Україна припинить дію угоди про скасування віз із Ізраїлем", - вказано у повідомленні посольства України в Ізраїлі у Facebook.

Як зауважується, меседж було передано у нещодавньому зверненні Президента Володимира Зеленського до нації та у словах посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Посол, як зазначається, закликає прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переглянути політику в'їзду щодо українців та втрутитися у це питання.

Цитата

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в'їзду в Ізраїль. Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант перебуває на столі нашого уряду", - сказав посол Євген Корнійчук.

Він зауважив, що неймовірним є те, що "нам доведеться зробити все можливе, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком для безпеки та з величезними матеріально-технічними зусиллями", тоді як з іншого боку – ізраїльський уряд допускає таке поводження з нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в межах договору між двома країнами.

"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, зокрема в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньягу повинен особисто втрутитися в пошуки вирішення поточного стану справ", - наголосив посол.

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