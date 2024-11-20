Посольство Польши в Киеве продолжает работу несмотря на угрозу атак рф
Киев • УНН
Посольство Польши в Киеве не прекращает работу, несмотря на угрозу массированных авиаударов со стороны россии. Польские дипломаты полагаются на украинскую ПВО и продолжают работать в обычном режиме.
Посольство Республики Польша в Киеве продолжает работу. Об этом Польскому радио сообщил посол Петр Лукасевич, передает УНН.
Решение приостановить работу из-за угрозы массированных авиационных атак россии приняли дипломатические представительства США и ряда других стран Запада.
Посол Петр Лукасевич подчеркнул, что польские дипломаты не прекратят работать и будут продолжать действовать в нынешнем режиме войны.
"Мы имеем собственные системы безопасности, собственную информацию о безопасности в Киеве и в Украине, используем также информацию от союзников. Мы не прерываем работу, работаем. Нет намерения закрывать посольство. Мы очень полагаемся на украинскую противовоздушную оборону и верим в нее, она многократно доказала свою результативность в отражении атак на гражданские объекты", - обосновал Петр Лукасевич.
Добавим
Глава МИД Польши Радослав Сикорский также прокомментировал ситуацию относительно риска нападений россии на Киев и отметил, что польские дипломаты по-прежнему остаются на службе.
"Несмотря на повышенный риск нападений россии на Киев, наши дипломаты по-прежнему остаются на службе. Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", - подчеркнул Сикорский.
Контекст
Кроме посольства США в Киеве, решение о приостановке работы приняли дипломатические представительства Италии, Греции и Испании. Это связано с высокой вероятностью массированного удара по Киеву российскими ракетами большой дальности и беспилотниками. Дипломаты рекомендуют гражданам своих стран, проживающим в Киеве и других местах, воздержаться от поездок и находиться вблизи убежищ.