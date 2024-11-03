Посольство Финляндии в москве обрисовали краской и забросали яйцами
Киев • УНН
Пятеро мужчин обрисовали забор посольства Финляндии в Москве краской и забросали яйцами, оставив надпись «Аландские острова наши». Финляндия направила ноту протеста рф, все нападавшие задержаны.
В пятницу, 1 ноября, посольство Финляндии в Москве подверглось акту вандализма: неизвестные испачкали краской забор и забросали яйцами дипучреждение. Финляндия направила ноту рф в связи с актом вандализма. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Как рассказала посол Марья Лиивала, на заборе было написано на шведском языке «Аландские острова наши». Она отметила, что акт вандализма совершили пятеро мужчин. Все они сейчас задержаны.
Также Финляндия направила России ноту, в которой напомнила об обязанности обеспечивать безопасность диппредставительства и его сотрудников.
В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали инцидент неприятным и отметили, что «относятся к нему серьезно».
Справочно
Аландские острова являются автономией в составе Финляндии и имеют особый демилитаризованный и нейтральный статус. Женевская конвенция от 1921 года о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов была принята без участия советской России, поэтому Россия никогда не признавала нейтральный статус островов.
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