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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 68764 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 123397 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 139997 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 157452 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство Финляндии в москве обрисовали краской и забросали яйцами

Посольство Финляндии в москве обрисовали краской и забросали яйцами

Киев  •  УНН

20:09 • 7543 просмотра

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Пятеро мужчин обрисовали забор посольства Финляндии в Москве краской и забросали яйцами, оставив надпись «Аландские острова наши». Финляндия направила ноту протеста рф, все нападавшие задержаны.

В пятницу, 1 ноября, посольство Финляндии в Москве подверглось акту вандализма: неизвестные испачкали краской забор и забросали яйцами дипучреждение. Финляндия направила ноту рф в связи с актом вандализма. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Как рассказала посол Марья Лиивала, на заборе было написано на шведском языке «Аландские острова наши». Она отметила, что акт вандализма совершили пятеро мужчин. Все они сейчас задержаны.

Также Финляндия направила России ноту, в которой напомнила об обязанности обеспечивать безопасность диппредставительства и его сотрудников. 

В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали инцидент неприятным и отметили, что «относятся к нему серьезно».

Справочно

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии и имеют особый демилитаризованный и нейтральный статус. Женевская конвенция от 1921 года о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов была принята без участия советской России, поэтому Россия никогда не признавала нейтральный статус островов.

Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих россии29 октября 2024, 21:53 • 20571 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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