Работу зернового коридора саботируют каждый день: какие сценарии подготовили украинские дипломаты на случай окончательного выхода рф из соглашения

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«Согласно российской позиции, оно (соглашение - ред.) заканчивается завтра, хотя на самом деле мы знаем, что соглашение может продлеваться на 120 дней. Если говорить об украинской позиции, то она не изменилась. В марте соглашение по нашей позиции мы продлили на 120 дней. Но да, россия все время своими попытками саботировать и шантажировать заявляет, что соглашение продолжается только до завтра, до 18 мая. Соответственно все это время, если посмотреть на динамику, то постепенно замедлялась работа зернового коридора, то есть за последние пару недель меньше кораблей проходили инспекцию на вход в украинские порты», - рассказала Трофимцева.

Она отметила, что в принципе россия физически саботирует каждый день работу коридора.

«Относительно даты завтра, то наиболее вероятный сценарий, в принципе, я думаю, если не будет сюрпризов конечно, что соглашение будет продлено на следующие 60 дней, в том числе, я надеюсь, что российская сторона на это согласится. Но тем не менее они настаивают на сколько я понимаю на продолжении переговоров, на продолжении консультаций по учету, как они говорят, российских интересов в этой зерновой сделке. Сторона агрессор рассказывает, что им кто-то мешает экспортировать аграрную продукцию, или удобрения, что не соответствует действительности», - сказала Трофимцева.

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По ее словам, на сколько она понимает, одним из элементов продления консультаций будет скорее всего возможно прямой разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с путиным.

«Соответственно, что может сделать Украина если условно россия скажет, что не соглашается и выходит из соглашения, то я думаю, что мы будем советоваться с нашими партнерами, в первую очередь с Турцией и ООН, которые ведут со своей стороны консультации с российской стороной. С другой стороны понятно, что если представить худший сценарий и остановится полностью движение кораблей, то понятно, что это не очень хорошо для тех экспортеров у которых уже были законтрактованы проданные партии зерна, которые не могут все вывезти», - отметила Трофимцева.

Также по ее словам, возможен вариант, когда Турция скажет, значит будем работать без российской стороны.

«Также весьма вероятен второй вариант, если продление на 60 дней с российским согласием не будет, то вполне возможно будем иметь такую ситуацию, как имели в ноябре прошлого года, когда россия сказала, что не согласует зерновую инициативу. Тогда наши партнеры, Турция сказала «что хорошо, тогда мы будем работать дальше без российской стороны». И как мы помним – это не заняло много времени, когда россия вернулась. Здесь в принципе можно рассматривать и такой вариант», - рассказала Трофимцева.

Дополнение

По итогам переговоров на прошлой неделе в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны близки к продлению зерновой сделки. В ответ в кремле заявили, что на фронте переговоров о продлении зернового соглашения о поставках зерна из Украины через Черное море "пока не о чем сообщать".

Bloomberg 17 мая сообщил, что Турция продлит зерновое соглашение. россия согласилась пока что остаться в договоре. Таким образом торговый маршрут через Черное море сохранят.

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