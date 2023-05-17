Работу зернового коридора саботируют каждый день: какие сценарии подготовили украинские дипломаты на случай окончательного выхода рф из соглашения

ukru
13 марта, 19:26 • 56746 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108483 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109471 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109418 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102714 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97958 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110941 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131669 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172432 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203449 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 53425 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 34496 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 24139 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 19179 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 26617 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172435 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203450 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144924 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151398 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187879 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68405 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104139 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121110 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156760 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163605 просмотра
Актуальное
Работу зернового коридора саботируют каждый день: какие сценарии подготовили украинские дипломаты на случай окончательного выхода рф из соглашения

Работу зернового коридора саботируют каждый день: какие сценарии подготовили украинские дипломаты на случай окончательного выхода рф из соглашения

Киев • УНН

 • 917820 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В случае окончательного срыва зерновой сделки со стороны россии - Турция, вероятно, может заявить, что соглашение будет работать дальше без российской стороны, как это было в прошлом году. После чего рф передумала. Также Украина будет советоваться с партнерами, Турцией и ООН, которые ведут консультации с рф. Об этом журналисту УНН сообщила посол по особым поручениям МИД, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева

Цитата

«Согласно российской позиции, оно (соглашение - ред.) заканчивается завтра, хотя на самом деле мы знаем, что соглашение может продлеваться на 120 дней. Если говорить об украинской позиции, то она не изменилась. В марте соглашение по нашей позиции мы продлили на 120 дней. Но да, россия все время своими попытками саботировать и шантажировать заявляет, что соглашение продолжается только до завтра, до 18 мая. Соответственно все это время, если посмотреть на динамику, то постепенно замедлялась работа зернового коридора, то есть за последние пару недель меньше кораблей проходили инспекцию на вход в украинские порты», - рассказала Трофимцева.

Она отметила, что в принципе россия физически саботирует каждый день работу коридора.

«Относительно даты завтра, то наиболее вероятный сценарий, в принципе, я думаю, если не будет сюрпризов конечно, что соглашение будет продлено на следующие 60 дней, в том числе, я надеюсь, что российская сторона на это согласится. Но тем не менее они настаивают на сколько я понимаю на продолжении переговоров, на продолжении консультаций по учету, как они говорят, российских интересов в этой зерновой сделке. Сторона агрессор рассказывает, что им кто-то мешает экспортировать аграрную продукцию, или удобрения, что не соответствует действительности», - сказала Трофимцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зерновая сделка: в УКАБ заявили, что за неделю ни одно судно не прошло инспекцию на вход в украинские порты

По ее словам, на сколько она понимает, одним из элементов продления консультаций будет скорее всего возможно прямой разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с путиным.

«Соответственно, что может сделать Украина если условно россия скажет, что не соглашается и выходит из соглашения, то я думаю, что мы будем советоваться с нашими партнерами, в первую очередь с Турцией и ООН, которые ведут со своей стороны консультации с российской стороной. С другой стороны понятно, что если представить худший сценарий и остановится полностью движение кораблей, то понятно, что это не очень хорошо для тех экспортеров у которых уже были законтрактованы проданные партии зерна, которые не могут все вывезти», - отметила Трофимцева.

Также по ее словам, возможен вариант, когда Турция скажет, значит будем работать без российской стороны.

«Также весьма вероятен второй вариант, если продление на 60 дней с российским согласием не будет, то вполне возможно будем иметь такую ситуацию, как имели в ноябре прошлого года, когда россия сказала, что не согласует зерновую инициативу. Тогда наши партнеры, Турция сказала «что хорошо, тогда мы будем работать дальше без российской стороны». И как мы помним – это не заняло много времени, когда россия вернулась. Здесь в принципе можно рассматривать и такой вариант», - рассказала Трофимцева.

Дополнение

По итогам переговоров на прошлой неделе в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны близки к продлению зерновой сделки. В ответ в кремле заявили, что на фронте переговоров о продлении зернового соглашения о поставках зерна из Украины через Черное море "пока не о чем сообщать".

Bloomberg 17 мая сообщил, что Турция продлит зерновое соглашение. россия согласилась пока что остаться в договоре. Таким образом торговый маршрут через Черное море сохранят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зерновое соглашение было решено продлить еще на два месяца - Эрдоган

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы