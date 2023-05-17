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Роботу зернового коридору саботують щодня: які сценарії підготували українські дипломати на випадок остаточного виходу рф з угоди

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У разі остаточного зірвання зернової угоди з боку росії - Туреччина, ймовірно, може заявити, що угода буде працювати далі без російської сторони, як це було торік. Після чого рф передумала. Також Україна буде радитися з партнерами, Туреччиною та ООН, які ведуть консультації з рф. Про це журналісту УНН повідомила посол з особливих доручень МЗС, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

Цитата

«Згідно з російською позицією, вона (угода - ред.) закінчується завтра, хоча насправді ми знаємо, що угода може продовжуватися на 120 днів. Якщо говорити про українську позицію, то вона не змінилася. У березні угоду за нашою позицією ми продовжили на 120 днів. Але так, росія весь час своїми намаганнями саботувати і шантажувати заявляє, що угода триває тільки до завтра, до 18 травня. Відповідно весь цей час, якщо подивитися на динаміку, то поступово уповільнювалася робота зернового коридору, тобто за останні пару тижнів менше кораблів проходили інспекцію на вхід до українських портів», - розповіла Трофімцева.

Вона зазначила, що в принципі росія фізично саботує кожного дня роботу коридору.

«Щодо дати завтра, то найімовірніший сценарій, що в принципі, я думаю, якщо не буде сюрпризів звичайно, що угода буде продовжена на наступні 60 днів, в тому чилі, я сподіваюсь, що російська сторона на це погодиться. Але тим не менше вони наполягають на скільки я розумію на продовженні перемовин, на продовження консультацій щодо врахування, як вони говорять російських інтересів в цій зерновій угоді. Сторона агресор розповідає, що їм хтось заважає експортувати аграрну продукцію, чи добрива, що не відповідає дійсності», - сказала Трофімцева.

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За її словами, на скільки вона розуміє, одним з елементів подовження консультацій буде скоріш за все можливо пряма розмова президента Туреччини Таїпа Ердогана з путіним.

«Відповідно, що може зробити Україна якщо умовно росія скаже, що не погоджується та виходить з угоди, то я думаю, що ми будемо радитися з нашими партнерами, в першу чергу з Туреччиною та ООН, які ведуть зі свого боку консультації з російською стороною. З іншого боку зрозуміло, що якщо уявити найгірший сценарій і зупиниться повністю рух кораблів, то зрозуміло, що це не дуже добре для тих експортерів у яких вже були законтрактовані продані партії зерна, які не його все вивезти», - зазначила Трофімцева.

Також за її словами, можливий варіант, коли Туреччина скаже, значить будемо працювати без російської сторони.

«Також досить ймовірним є другий варіант, якщо продовження на 60 днів з російською згодою не буде, то цілком можливо будемо мати таку ситуацію, як мали в листопаді минулого року, коли росія сказала, що не погодить зернову ініціативу. Тоді наші партнери, Туреччина сказала “що добре, тоді ми будемо працювати далі без російської сторони». І як ми пам'ятаємо – це не зайняло багато часу, коли росія повернулася. Тут в принципі можна розглядати й такий варіант», - розповіла Трофімцева.

Доповнення

За підсумками переговорів минулого тижня у Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що сторони близькі до продовження зернової угоди. У відповідь у кремлі заявили, що на фронті переговорів про продовження зернової угоди про постачання зерна з України через Чорне море "поки немає про що повідомляти".

Bloomberg 17 травня повідомив, що Туреччина продовжить зернову угоду. росія погодилася поки що залишитися в договорі. Таким чином торговий маршрут через Чорне море збережуть.

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