Посол Украины в Канаде: о географических трудности эвакуации, культурные проекты и безвизовые

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинская община в Канаде неплохо закрепила свой статус, поэтому чувствует себя уверенно, готовится к новым проектам и вызовов. Однако распространение коронавируса и карантин внес свои коррективы в жизнь страны, диаспоры и дипучреждений. Об эвакуации украинский, работу культурных центров и финансирования в интервью УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

- Расскажите об эвакуации Украинская во время карантина: как это было, сколько рейсов?

В Канаде были свои нюансы. Здесь оказалась не столь значительное количество украинских граждан, как в Польше или в Чехии, но сложность заключалась в больших расстояниях между канадскими провинциями. Например, эвакуация украинский из Британской Колумбии - из Ванкувера - была географически отдаленной операцией, в которой мы были задействованы. И вторая сложность - это логистика. Между Украиной и Канадой было быстро прекращено прямое авиасообщение и нужно было находить другие варианты с промежуточными пересадками в Европе. Вместе с МАУ мы организовали три спецрейсы из Торонто в Киев: один в марте, один в мае и один в июне. В общем этими тремя рейсами домой полетели 706 украинских граждан. У всех, кто хотел добраться домой, такая возможность была.

В общем, в ситуации с пандемией, мы плотно сотрудничали с украинской общиной в Канаде, и в частности с Конгрессом украинский в Канаде. В Канаде есть большое количество украинских организаций, а Конгресс является зонтичной структурой, их объединяет. Поэтому совместная работа с ними - это возможность достучаться до всей организованной украинской диаспоры, есть в Канаде.

У нас до сих пор работает специально созданная в Facebook группа "Защита украинский в Канаде" для обмена информацией о спецрейсы и условия карантина при возвращении домой. Мы просили и Конгресс Украинских в Канаде распространять такую информацию среди общин в разных уголках Канады.

- Есть ли отличались между собой эти три спецрейсы? Если да, то чем?

Правила постоянно менялись, и нам нужно было быстро адаптироваться к ним и оперативно сообщать пассажирам, что их ждет в Украине.

Изменился эмоциональный фон. Спецрейс, что мы организовывали в марте состоялся в пиковый период карантина в Канаде и Украине, когда еще было слишком мало информации, но много страха и паники. В то же время, были люди, которые не осознавали серьезность ситуации. Если сравнить с июньским рейсом, когда было уже совсем другое понимание ситуации, то и мы были уже лучше подготовлены, и пассажиры лучше знали, что делать. В мартовский рейс далеко не у всех были маски. И не потому, что не хотели - они были еще дефицитные в Канаде. И мы с наших посольских запасов некоторым давали маски, чтобы безопасно долететь домой.

Мы работали с одним перевозчиком - МАУ. Было много нареканий на высокую стоимость билета, но это и экстраординарные обстоятельства, и решение перевозчика, ценой выставлять. Эвакуация - это двусторонняя история, ведь параллельно этим же самолетом в Торонто летели и канадцы, которые оказались в Украине. Это успешный совместный проект.

Канадцев этим самолетом возвращалось меньше, чем украинский. Ведь из Украины было больше вариантов эвакуации - можно было прилететь в Германию или в Австрию, и дальше уже пересаживаться на самолеты в Канаду. Для Украинский выбор был очень невелик.

Возможность прямым рейсом "Торонто-Киев" перевезти украинских граждан - очень важна.

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- Были случаи, когда украинский не выпустили из страны или не пустили на рейсы?

К сожалению, несколько таких случаев действительно были. Например, из-за отсутствия действительного паспорта. Представьте ситуацию, человек приехал в Канаду 20 лет назад, получила канадское гражданство, украинское гражданство никто не забирал, но обновить свой украинский паспорт не потрудилась. И вот человек уже в аэропорту, чтобы лететь домой, говорит, что имеет гражданство Украины, получает паспорт, а он закончился 8-10 лет назад. Также был случай, когда студент возвращался домой в Украину и по дороге в аэропорт потерял паспорт. В этой ситуации мы вынуждены были аэропорта позвонить родителям и вернуть его обратно в школу. Но, в общем, везде, где можно было помочь гражданам вернуться в Украину - все было сделано.

Мы постоянно отслеживаем правила въезда иностранцев в Украину, которые сейчас часто меняются. Еженедельно обновляется карта распространения заболеваемости. За последнее время Канада уже побывала трижды в разных зонах. На момент нашего разговора - Канада в зеленой зоне, и двотижнежнева обсервациям для тех, кто прибывает в Украину не нужна.

Однако, мы все очень серьезно относимся к возможности второй волны роста COVID-19, которая сейчас происходит в Украине и многих других странах, и обнаруживаем максимум осторожности.

- Расскажите о культурную помощь украинской диаспоре в Канаде.

У нас без преувеличения крутая и эффективное сотрудничество с обществом. Мы говорим, что посольство и диаспора - это как две легкие, дышащие вместе, или как два крыла.

Украинская диаспора в Канаде - это 1400000 граждан этой страны, имеющие отношение к Украине. Это очень разные люди - среди них есть рожденные здесь, даже пятого или шестого поколения, относящих себя к украинской общины, также и новоприбывшие, которые дышат тем же воздухом и очень чутко реагируют на новости, происходящие в Украине.

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Особенностью нашего сотрудничества с Конгрессом украинский в Канаде в этом году есть весь спектр вопросов, касающихся эвакуации украинских граждан и помощи им. Есть большая помощь на частном уровне. Продолжается работа с Конгрессом на политическом уровне, как это было и раньше. Важной ее составляющей является диалог с парламентом. В условиях жестких карантинных мероприятий в Канаде, несколько изменились инструменты нашей работы с парламентариями: к традиционному переписки и телефонных разговоров добавился формат Zoom-общения. Не так давно мы проводили Zoom-форум депутатов украинского и канадского парламентов.

Также объясняем канадцам, что коронавирус не прекратил войну (в Донбассе - ред.), Которую мы вынуждены вести, защищая нашу землю, и нам нужна помощь по-прежнему.

Очень важное направление, связанное с гуманитарной политикой - школы. По возможности, стараемся со всем помогать украинским школам в Канаде. В разные годы нам удавалось помочь и украинским учебникам, и приглашением различных спикеров, презентациями, фильмами. Недавно обсуждали формирование украинского класса в Оттаве, где школьники будут изучать украинский язык и им будут зачисляться кредиты за изучение украинского языка в их аттестат о канадской среднее образование.

Еще одно направление - это организации, две самых мощных - это Пласт и Союз украинской молодежи. Ценим наше сотрудничество с ними и стараемся поддержать.

О финансовой помощи, мы не практикуем предоставление финансов организациям украинской общины в Канаде, но где можем - помогаем в пределах того ресурса, который есть в посольства.

Однако, в хорошие годы посольство финансировало мощные культурные или имиджевые проекты. Например, в прошлом году мы проводили Дни украинского кино в рамках Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) и представили Украину на книжной ярмарке в Монреале (Salon du livre de Montréal), которая является крупнейшим франкоязычным форума западного полушария. Украина была почетным партнером этого форума и открывала его.

- Как тогда финансируются украинские школы в Канаде?

В некоторых провинциях есть государственное финансирование. Например, западные провинции - Альберта, Саскачеван, Манитоба - сознательно выделяют средства для того, чтобы дети могли изучать украинский язык. Похожие проекты есть и в Онтарио. Провинции сами для себя решают как организовать образование. Очень часто такие школы организованы при церковной общине или в какой-то другой способ - это значит, что общество самоорганизовалась, нашла учителей, средства.

У нас есть Международная украинская школа, расположенная в Киеве и занимается онлайн-образованием. Дети граждан Украины могут получать украинское образование в этой школе дистанционно. Моя дочь тоже там учится.

- Что-то планируется на этот год?

Планируется. Мы пересмотрели план мероприятий на этот год, отказались от офлайновых мероприятий, ведь в Онтарио действуют ограничения, не позволяющие собираться более 50 человек в одном городе. Многие события касаются вопросов безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной поддержки. Популярные и украинские фестивали. Поэтому сейчас мы ищем форматы как провести подобные мероприятия оффлайн, не нарушая условий карантина.

- Сейчас, в период карантина, то работает: кружки, организации?

Сотни и тысячи, просто в разных формах.

- Помогают общине медсредства?

Если говорить о почти полуторамиллионную украинское общество в Канаде, возможностей посольства было бы мало и так вопрос не стоял. Однако, мы гордимся тем, что украинский самолет "Мрия" привозил спецгрузов в Канаду. Речь идет о средствах индивидуальной защиты, о миллионах медицинских масок из Китая. Я имел возможность этот самолет встречать в Монреале. Канада наш партнер, и Украина была рада в таком деле подставить плечо.

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- Сколько запросов получало посольство в разгар карантина и сейчас?

Мы провели в карантине в режиме удаленного доступа 4 месяца и 5 дней, пока провинция Онтарио, где находится столица Канады и соответственно наше посольство, не ослабил карантин. Однако, все сотрудники работали каждый день: в телефонном режиме, с помощью Zoom, Skype, организовывали разговор президента Украины и премьер-министра Канады.

Когда пришло время переходить в дистанционный режим работы, мы к нему были готовы - знали, как будет работать канцелярия, почта, как отвечать на звонки и запросы.

По обращениям, речь идет о десятках и сотнях. Но важно не количество, а сложность. Большое количество обращений - помочь добраться домой, в том числе через Амстердам, через Минск. Часто людям было важно услышать голос, и убедиться, что они здесь не брошены на произвол судьбы.

Для коммуникации и помощи нашим гражданами в Министерстве иностранных дел инициировали программу "Защита" и мы создали группу "Защита украинский в Канаде" в Facebook. Там было много слов, и не только благодарности. Были разные ситуации. Но в конце концов этот инструмент оказался

полезным.

- Был отработан какой-то механизм, если людям не хватало средств на билеты в Украину?

У нас таких средств не было предусмотрено, как и у других стран. Канада организовывала такие же рейсы, вела много непростых переговоров о возвращении своих граждан, однако с первого дня сказала очень четко - мы все организуем для вашего возвращения, но стоимость за билет будьте готовы оплатить самостоятельно. Умный подход, ведь трудно объяснить налогоплательщикам в Украине, почему они должны платить за билет на коммерческий рейс для такого же гражданина, оказавшегося в Канаде. Где была возможность снизить цену - это было сделано.

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- Сделайте небольшой анонс о ситуации с безвизовым режимом с Канадой или с упрощенной процедурой получения визы. Стоит чего ждать на этот год?

Скажу чего не будет. В этом году НЕ БУДЕТ безвизового режима. Каждый, кто знаком с тем, как работает Канада с этим вопросом, понимает, что на его решение пойдут не месяцы, а годы, и, пожалуй, долгие годы, ведь страна консервативная в этом вопросе. Но мы над этим работаем, и это точно произойдет. Это произойдет в обозримой перспективе, ведь это нужно и Украине, и Канаде.

То партнерство, есть между нами, подталкивает к логическому шагу - безвизового режима. Сейчас такой безвизовый режим работает в Украине для канадцев, и мы уверены, что абсолютно логично будет сделать такой же шаг и с канадской стороны.

Точно будет. Мы на финишной прямой в работе над Соглашением о мобильности молодежи. Когда оно будет подписано, это будет означать упрощенный режим поездок для молодых канадцев в Украине и наоборот. Мы на это смотрим как на двустороннее движение. Чтобы студенты приезжали в семестр, академический год. Соглашение о мобильности молодежи предусматривать упрощенное предоставление разрешения на въезд и упрощенное предоставление разрешения на работу. Это означает, что до одного года молодой украинец по простой процедурой сможет поехать учиться и работать в Канаде и наоборот.

Мы рассматриваем и это соглашение, и то, что Канада в последние годы существенно уменьшила время рассмотрения визовых документов, как шаги по достижению нашей цели - полноценный безвизовый режим. Мы это четко доносим до наших канадских партнеров.

- Соглашение ожидать в этом году?

У нас есть реалистичный шанс получить Соглашение о мобильности молодежи в течение ближайшего года.