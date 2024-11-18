Посол Украины надеется, что Израиль передаст трофейное российское оружие от ХАМАС и "Хезболлы"
Киев • УНН
Заместитель главы МИД Израиля предложил передать Украине российское оружие, захваченное у ХАМАС и «Хезболлы». Посол Украины Евгений Корнийчук поддержал эту инициативу, отметив общность врагов двух стран.
Посол Украины приветствовал предложение заместителя главы МИД Израиля передать Украине российское оружие, захваченное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан. Евгений Корнийчук отметил, что обе страны борются против общего врага. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.
"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль одобрит его. Оружие, произведенное в России, которое находится в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, "Хезболлу" и ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат", - заявил Евгений Корнийчук.
"Что еще должно произойти, чтобы Государство Израиль проснулось и осознало, что россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль борются с одними и теми же врагами".
Сменявшие друг друга правительства Израиля отказывались поставлять оружие в Украину на протяжении всей войны, и, несмотря на предложение Хаскеля, нет никаких признаков того, что эта политика изменится, пишет Times of Israel.
Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами - посол13 нояб. 2024, 18:42 • 31560 просмотров