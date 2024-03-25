Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Посол российской федерации в Польше не явился на вызов в польский МИД, чтобы объяснить инцидент с российской крылатой ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши 24 марта, сообщил представитель МИД страны Павел Вроньский, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

"Венская конвенция четко определяет обязанности посла в стране пребывания", - сказал Вронский, сообщив, что андреев не явился в МИД Польши.

Говоря о том, что андреев, несмотря на вызов в МИД, не явился в штаб-квартиру МИД Польши, Вронский подчеркнул, что польская сторона "задается вопросом, следует ли посол указаниям мид в москве и способен ли он должным образом представлять интересы рф в Варшаве".

"Дипломатическая нота МИД Польши о нарушении воздушного пространства Польши будет направлена в мид россии другим способом", - добавил Вроньский.

Ноту планируется направить непосредственно в МИД россии.

Дополнение

Российский посол сергей андреев был вызван в МИД Польши после того, как утром 24 марта во время ракетного удара рф по Украине российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши и в течение 39 секунд находилась над Польшей в районе Осердова.

Уже 24 марта польский МИД заявил, что Польша "будет требовать объяснений от россии" в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.

Из-за инцидента Польша поднимала пару истребителей и следила за полетом ракеты.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что если ракета полетит к цели в Польше, она будет сбита.

Самый серьезный инцидент с российской ракетой над Польшей после 24 февраля 2022 года, пишет издание, произошел в декабре 2022 года, когда во время массированного российского ракетного удара по Украине российская ракета Х-555 пролетела над Польшей и упала в лесу неподалеку Быдгощи. Она была найдена лишь через несколько месяцев случайным человеком.

В ноябре 2022 года в селе Пшеводув Грубешовского повета взорвалась ракета, что произошло во время отбития украинской ПВО очередной российской воздушной атаки на Украину. В результате взрыва погибли два человека.