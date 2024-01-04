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Последствия вражеского удара по столице 29 декабря: количество погибших снова возросло

Последствия вражеского удара по столице 29 декабря: количество погибших снова возросло

Киев • УНН

 • 133734 просмотра

Уже 32 погибших в Киеве в результате теракта 29 декабря, еще 30 раненых.

Количество погибших в результате удара по Киеву, который враг нанес 29 декабря, возросло до 32 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.  

"Следственными криминалистами ГУ МВД, при осуществлении экспертизы, было обнаружено еще двух погибших.

По состоянию на 07-00 04.01.24, на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.13.24 составляет 32 человека, пострадавших 30", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним

Во время массированной атаки 29 декабря в столице, в частности, были разрушены складские помещения, где на тот момент находились люди. Разбор завала продолжается до сих пор.

Дополнение

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 90 случаев гибели гражданских людей в Украине, в том числе - двух детей, а также 421 раненый мирный житель в 12 областях с начала волны российских атак 29 декабря.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиев

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